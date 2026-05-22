法英联手取缔非法移民 偷渡潮转向比利时境内

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（法新社布鲁塞尔22日电） 在破晓时分，蛇头从沙地中挖出简陋的充气小船，接着满载非法移民驶向英国。近日有越来越多偷渡活动转往比利时境内，引起地方当局的强烈担忧。

法新社报导，比利时政府数据显示，今年迄今已拦截400多名试图冒险横越英吉利海峡（English Channel）的移民，而2025年则完全没有相关纪录。当地官员表示，这是邻国法国严格取缔偷渡所造成的「外溢效应」。

比利时滨海小镇米德克尔克（Middelkerke）首长戴德克尔（Jean-Marie Dedecker）说：「法国对移民的态度更加严格了。法国收紧管制，他们就跑来比利时。」

多年来，渴望前往英国生活的移民都会聚集在法国加莱（Calais）沿海的营地，然后试图偷渡。

以往比利时并未出现这样的移民潮，主要是因为它与英国最近处隔着约80公里的水域，而移民若从加莱出发只需航行约30公里，从比利时偷渡显然风险较高。

不过，随着法国加强执法，情况发生变化。部分原因是巴黎和伦敦4月签署了1项新协议，旨在阻止非法移民越境。

戴德克尔指出，数月来他一直观察当地海滩上的偷渡活动，「他们会将衣服、小船、马达等东西埋在沙丘下面」，赶在日出之前，小船就会充好气，然后移民跳上船出发。

根据当地警长，这些小船可能塞满15到20人，有时还会在法国短暂停留，接载更多乘客后继续前往英国。

比利时庇护与移民部表示，他们正透过逮捕行动，努力遏制这波非法移民潮。这些移民大多是来自苏丹、阿富汗和伊拉克的年轻男性。

警方也称会加强巡逻，同时呼吁当局投入更多资源来监控海岸线。