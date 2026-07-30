法野火灾情消防员持乐观态度 西班牙解除紧急状态

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（法新社巴黎30日电） 西班牙已解除首都马德里附近因野火发布的紧急状态，随着天气转凉，法国灾情也可望趋缓，两国都有受影响民众已获准返家。然而希腊克里特岛也爆发大火，数以千计人紧急疏散。

欧洲今年接连遭遇热浪与严重干旱，科学家将此归因于人类造成的气候变迁。

法国与西班牙过去一周遭遇数十年来最严重森林火灾，大片土地被焚毁，数以万计民众被迫撤离家园。

法国葡萄酒之都波尔多（Bordeaux）附近的气温转凉，让外界期待滨海松林大火即将告终。这场火灾已迫使22万人撤离家园，约240间房屋被毁。

地方消防单位指出，上周爆发的火势自周末以来未再扩大，燃烧的土地维持在4万2000公顷（超过美国城市底特律面积）后，他们抱持「合理的乐观」态度。

地方当局表示，已开始允许滨海地区9个村落的居民返家，当地经历了法国自1949年以来最严重的野火灾情。

另一方面，西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）今天宣布，在地方政府证实马德里附近地区的野火不再蔓延，且火势几乎完全扑灭后，解除当地的紧急状态。

根据地方官员，马德里以西的大火自上周以来烧毁2万7000公顷土地，至少摧毁100栋房屋。

截至今天上午，当地仅剩1000人还在接受疏散，其余数千人已于昨天返家。

不过，位于西班牙西部、邻近与葡萄牙边界的菲摩塞耶（Fermoselle）昨天发生新火灾，迫使逾600人撤离。

西班牙阿维拉（Avila）上周也爆发大火，烧毁的土地面积约达5万公顷，是西班牙自1961年有纪录以来最严重火势。

在欧洲其他地区，希腊当局指出，克里特岛（Crete）一处观光渡假胜地面临火灾威胁，数以千计人昨天深夜紧急撤离；大火今天受强风吹袭而持续延烧。

根据土耳其农业部长，土国也正致力扑灭国内各地至少115起火灾，目前已有110处火势获得控制。