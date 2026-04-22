法院裁定德州公校可贴十诫 民权联盟拟上诉最高法院

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（法新社休士顿21日电） 美国一上诉法院今天裁定，德州州政府可以要求公立学校张贴「圣经」中的十诫。这项裁决对希望将宗教信仰带入教室的基督教保守派来说，是一大胜利。

第五巡回上诉法院（Fifth Circuit Court of Appeals）做出的这项判决达120页，藉此回应德州州法「参议会第10号法案」（SB 10）要求每间教室都必须张贴十诫，进而在不同信仰背景的学童家长间所引发的争议。

今天发布的裁决书指出，强制张贴十诫的规定不会对「德州学生或家长的良心构成负担」，且原告「未能证明SB10对其宗教自由权构成重大负担」。

位在路易斯安那州纽奥良（New Orleans）的第五巡回上诉法院法官今天同时裁定，SB10并未违反美国宪法第一修正案中禁止政府建立国教或偏袒特定宗教的「政教分离条款」（Establishment Clause）。

德州学区、家庭以及美国民权联盟（ACLU）之前告上法院挑战SB10，认为学童的宗教信仰教育应由家长及信仰社群负责，而非公立学校。

这起有争议的案件最终可能会进入美国联邦最高法院，美国民权联盟表示：「我们预计将请求联邦最高法院推翻这项裁决。」