法2架飙风战机空中相撞 3名飞行员1人逃生2人殉职

afp_tickers

3 分钟

（法新社法国科隆贝莱贝勒14日电） 法国总统马克宏指出，2架飙风战机今天在法国东部上空相撞，造成2名飞行员死亡，1名飞行员逃生，为涉及这款尖端军用飞机的罕见意外事件。

其中1架飙风战机（Rafale）飞行员在法国东北部撞机后弹跳逃生，当局立即动员搜寻另一架失事战机失踪的飞行教官和学员。

马克宏（Emmanuel Macron）在社群媒体X发文指出：「飙风战机执行训练任务时发生空中相撞意外，我们得知校官马比尔（Sebastien Mabire）和尉官罗伦斯（Matthis Laurens）不幸身亡。」

马克宏表示：「全国对他们的家人和在圣戴齐（Saint-Dizier）113空军基地的同袍同表哀悼。」

法国国防部长勒克努（Sebastien Lecornu）稍早在X发文指出：「其中1名飞行员被发现，他安然无恙。」

法国当局表示，这起发生在法国东北部科隆贝莱贝勒镇（Colombey-les-Belles）上空的意外，目前尚未查明肇事原因。当地政府指出：「军方将公布这起意外的肇因。」

「多用途」的超音速飙风战机，用于追击敌机、打击海陆目标、进行侦察，甚至携带法国核弹头，成为法国军工业的畅销产品。

科隆贝莱贝勒副镇长博诺（Patrice Bonneaux）告诉法新社：「我们在午后12时30分左右，听见巨大声响。」

他说：「这并非战机突破音障时常见的音爆，这是一种奇怪的声响，一种撞击的声音。我以为是2架飞机相撞，但我们不相信。」

2007年12月，1架飙风战机在法国西南部纳维克（Neuvic）附近坠毁，调查结论是飞行员迷失方向所致。据信这是飙风战机首度发生坠毁事故。

法国出售飙风战机给埃及、印度、希腊、印尼、克罗埃西亚、卡达和阿拉伯联合大公国。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）