波兰破获俄间谍网络 另将欧洲部队指挥官解职

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（法新社华沙28日电） 波兰国内安全局今天宣布，与捷克合作破获一个俄罗斯间谍网络。另外，波兰国防部也将欧洲部队（Eurocorps）波兰籍指挥官格罗马钦斯基免职，并对他展开调查。

波兰国内安全局（Internal Security Agency）发言人多布林斯基（Jacek Dobrzynski）透过社群媒体表示，该局正在调查针对欧盟国家及机构的俄罗斯间谍活动。

多布林斯基在声明中指出，国内安全局突袭首都华沙（Warsaw）及南部城市蒂黑（Tychy）并进行相关讯问。

他表示，这个间谍网络旨在「执行（俄罗斯）克里姆林宫（Kremlin）的外交政策目标，包括削弱波兰在国际舞台的地位，以及损害乌克兰与欧盟机构的信誉」。

另一方面，波兰国防部昨天说，军情单位已对格罗马钦斯基（Jaroslaw Gromadzinski）中将的「个人安全许可」展开调查。

波兰国防部发布的声明强调，当局「因此决定免除格罗马钦斯基中将担任欧洲部队指挥官的职务」，并命令他「立刻」返回波兰。

波兰国防部未说明格罗马钦斯基案的细节，但透露前述决定是在军情单位获知关于他的「新情报」后做出。

欧洲部队是一个负责领导及协调跨国任务的军事组织，1992年由法国和德国成立，后有比利时、西班牙、卢森堡及波兰等国陆续加入。（译者：洪培英/核稿：陈政一）