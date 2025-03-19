波士尼亚当局对塞裔共和国领袖发逮捕令

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（法新社塞拉耶佛19日电） 警方高层表示，波士尼亚－赫塞哥维纳（简称波士尼亚）当局已对波士尼亚塞裔共和国领导人杜迪克发出逮捕令，这是对他被控违反波士尼亚宪法进行调查的一部分。

警方一周前才指出，他们正试图询问杜迪克（Milorad Dodik），他当时仍拒绝配合，并呼吁联邦警察忽视要求询问他的命令。

不过根据波士尼亚的回教徒－克罗西亚联邦（Moslem-Croat Federation）警察首长，当局已对杜迪克发出逮捕令，其中还包含拘留波士尼亚塞裔共和国（Republika Srpska）总理维斯科维奇（Radovan Viskovic）、议会议长斯特万迪奇（Nenad Stevandic）的命令。

杜迪克因违反维护波士尼亚和平的国际监督人施密特（Christian Schmidt）的决定，自上月被判有罪以来，波士尼亚国内紧张局势加剧。

杜迪克被定罪后，仍协助推动禁止联邦警察及司法部管辖波士尼亚塞裔共和国的法律，这些法律后来被宪法法院裁定为非法。

波士尼亚种族内战于1990年代结束以来，这个国家由两个自治实体组成，它们分别是由塞尔维亚裔主导的波士尼亚塞裔共和国，以及回教徒－克罗西亚联邦。

这两个实体均有自己的政府和议会，并由力量薄弱的中央机构联系在一起。