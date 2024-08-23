立足瑞士 报道世界
登录

波札那出土2492克拉巨钻 史上第2大

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社波札那首都嘉伯隆里22日电） 加拿大矿商卢卡拉钻石公司今天宣布，他们于波札那共和国（Botswana）发现重达2492克拉巨钻，为史上第2大钻石。

卢卡拉钻石公司（Lucara Diamond）发表声明指出，他们于波札那东北部的卡罗韦钻石矿场（Karowe Diamond Mine）中，运用X光侦测技术发现这颗巨钻。

卢卡拉钻石公司并未提供这颗钻石的估价。按照克拉来看，这颗钻石仅次于1905年在南非发现、重达3016克拉的库里南钻石（Cullinan Diamond）。

卢卡拉公司总裁蓝姆（William Lamb）于声明中表示：「我们对这颗2492克拉巨钻出土，感到狂喜。」

这是「有史以来发现的最大未加工钻石之一」，这颗钻石运用Mega Diamond Recovery公司于2017年安装的X光技术所发现，这项技术用于识别与保护大型高价值钻石。

卢卡拉波札那公司（Lucara Botswana）董事总经理拉赫里（Naseem Lahri）今晚在波札那总统府，将这颗手掌大小的半透明钻石向总统马西西（Mokgweetsi Masisi）展示。

马西西表示：「有人跟我说，这是目前为止在波札那出土最大的钻石，也是世界第二大。」他恭喜这家公司并说：「这很珍贵。」

波札那是全球最大的钻石生产国之一，钻石也是这个非洲国家主要收入来源。根据国际货币基金（IMF）的数据，钻石收入占波札那国内生产毛额（GDP）30%及占出口80%。（实习编译：张威蓁/核稿：徐睿承）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Alexandra Andrist

随身摄像机：良好执法的必备利器，抑或侵犯隐私的威胁？

您在居住地是否曾遇到过执法人员佩戴的随身摄像机？在您看来，警务执法人员使用随身摄像机的做法，会给公众与警察之间的关系带来怎样的改变？

参与讨论
2
2 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
12
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
59
44 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团