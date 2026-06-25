波湾国家疑虑伊朗飞弹 卢比欧：美伊谈判必维护盟友

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（法新社科威特24日电） 美伊协商之际，波斯湾国家对伊朗飞弹计画仍存疑虑，美国国务卿卢比欧今天承诺，华府与伊朗协商敲定长远协议时，将会维护波湾国家的安全与利益。

波湾国家于美伊冲突期间，遭到伊朗飞弹与无人机攻击，并因伊朗在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）实施封锁，导致重要的石油和天然气运输一度中断。

法新社报导，卢比欧（Marco Rubio）目前正在中东地区访问，安抚波湾各国。

与此同时，美国总统川普（Donald Trump）在白宫会晤北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）时表示，美国与伊朗谈判「进展顺利」。

卢比欧在造访科威特时表示，在与伊朗协商长久解决方案的过程中，华府会和波湾各国「步调完全一致…并在每一项有关协议的决策上，会和盟友沟通。」

卢比欧今天已与科威特、阿拉伯联合大公国的领袖会谈，并预定明天在巴林（Bahrain）出席波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）会议。

美伊预计用60天时间研商长期方案，但对波湾国家有关伊朗飞弹计画及中东地区代理势力的长期发展深感疑虑，美方尚未正面回应。

不过，卢比欧今天强调，华府「绝不会有任何危及我们盟友安全的行为」。（编译：纪锦玲）