波索纳洛将被判决 谁来接班考验巴西右翼团结

（法新社巴西利亚1日电） 巴西右翼各派目前团结一致力挺前总统波索纳洛。但若他所涉政变未遂一案在未来几天被判有罪，其领导的右翼阵营能否维持团结，随明年大选逼近，仍在未定之天。

波索纳洛（Jair Bolsonaro）被指控在2022年大选落败后密谋政变以继续掌权。法院最早可能在明天作出判决，现年70岁的波索纳洛一旦被定罪，可能面临终身监禁。

法新社报导，在波索纳洛官司缠身之际，右翼各路人马仍向波索纳洛圈内靠拢，包括呼吁于9月7日发动抗议活动。

但背后的情况，许多人都在耐心等待审判结果，以决定明年大选前谁将继承波索纳洛庞大的选民基本盘。

波索纳洛最忠诚的支持者希望能避免一起讨论接班问题。

他们呼吁巴西国会能通过投票，实施全面大赦，让波索纳洛得以免于牢狱之灾。

即使获得大赦，波索纳洛仍会面临另一个问题：他先前因无证据之下诋毁电子投票系统、破坏民主体制而被判有罪，至2030年前不得担任公职。

波索纳洛之子、国会议员爱德华多．波索纳洛（Eduardo Bolsonaro）主张推动「无限制」特赦，藉此洗脱其父的罪名。

不愿具名的国会消息人士说：「波索纳洛的支持者绝不会放弃让他参选，即使他被定罪。」

波索纳洛的死忠盟友这种坚持，已造成与较温和右翼人物间的摩擦。

爱德华多也对圣保罗州长戴福瑞塔斯（Tarcisio de Freitas）冷言冷语；戴福瑞塔斯已被视为可能在2026年大选中挑战现任总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的人选。

正如最近巴西政坛经常出现的情况一般，预期明年选战将是一场激烈的对决。（编译：纪锦玲）

