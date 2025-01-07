波罗的海电缆疑遭蓄意破坏 瑞典海军捞起涉案油轮船锚

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（法新社斯德哥尔摩7日电） 瑞典海军今天表示，已从波罗的海打捞出涉案油轮「鹰S」的船锚，该船只疑似隶属于俄罗斯的「影子舰队」，于去年12月25日破坏4条海底电信电缆及1条输电缆线。

瑞典海军发言人亚当森（Jimmie Adamsson）告诉法新社：「贝罗斯号（HMS Belos）已找到并吊起这个船锚，并移交给芬兰当局处理。」

由于目前停泊在赫尔辛基（Helsinki）以东的油轮「鹰S」（Eagle S）涉嫌蓄意破坏，芬兰当局已禁止油轮上的8名船员离境。

另一方面，芬兰电信营运商Elisa昨天表示，连接爱沙尼亚和芬兰的2条波罗的海海底电信电缆疑遭破坏后，目前已完成修复。

芬兰当局正在调查去年12月25日电缆疑遭蓄意破坏的事件，而在此之前数周，该地区也有其他电缆被破坏。

专家和政界人士指出，近期针对关键基础建设的行动，是俄国与西方国家间混合战（hybrid war）的一环。

Elisa安全主管瓦伦尼亚斯（Jaakko Wallenius）告诉法新社，「今天进行了修复工作」，这些电缆似乎是遭船锚切断。

调查人员怀疑油轮「鹰S」涉案，并指控该船运输俄国石油产品。在俄罗斯全面入侵乌克兰后，西方对俄国石油实施禁运。

瓦伦尼亚斯说：「强而有力的证据显示『鹰S』当时在案发现场。」但他也说，责任归属仍需由执法单位裁定。