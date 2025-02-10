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波罗的海3国成功连接欧洲电网

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（法新社维尔纽斯9日电） 立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚等波罗的海3国今天正式将电力系统转换至欧洲联盟（EU）电网，切断与苏联统治时代的连结。欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩称这是「摆脱威胁、摆脱勒索的自由」。

曾是前苏联加盟共和国的立陶宛、拉脱维亚与爱沙尼亚，目前均为欧盟与北大西洋公约组织（NATO）成员国，他们多年来一直计划摆脱俄罗斯的电力系统。俄罗斯2022年入侵乌克兰后，促使3国加速相关计画进展。

作为乌克兰的坚定支持者，这3个波罗的海小国担心可能沦为俄国的攻击目标，也担心俄国恐将电网作为对付他们的武器。

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）、拉脱维亚总统林克维奇斯（Edgars Rinkevics）、爱沙尼亚总统卡里斯（Alar Karis）、波兰总统杜达（Andrzej Duda）及欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天在立陶宛总统府举行媒体发布会，庆祝此能源独立进程的重要一刻。

瑙塞达致词说：「这是一个历史性时刻，代表着立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚漫长旅程的结束。从现在起，我们实现了完全的能源独立，（俄罗斯）政治施压和威胁时期终于结束了。」

波罗的海国家与欧洲电网连接的计画，由于需要建造新的基础设施，耗时17年，耗资16亿欧元，其中75%由欧盟资助。

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