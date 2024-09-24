波音提调薪30%盼罢工落幕 工会不满意

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（法新社纽约23日电） 美国航太巨擘波音公司今天提出对罢工工人调高时薪30%，希望用更具吸引力的条件结束西雅图地区工厂已持续10天的罢工，但工会批评这项提案「没达标」，不会让会员投票。

工会谈判代表告诉会员：「这项提案不足以解决你们的担忧，波音（Boeing）这项提案未达标。」

「他们试图挑拨会员之间的关系，用这种分化策略来削弱我们的团结。」

波音要求员工最迟可于27日子夜通过公司这项「最佳及最终提议」。

国际机械师与航空太空工人协会（IAM）表示，没有足够时间，能在波音的期限之前与会员讨论提案与投票。

工会谈判代表告诉会员：「公司拒绝召开会议进一步讨论，因此，我们不会在27日进行投票。」

工会表示，将汇整波音员工对此提案的意见。

代表美国太平洋西北地区（Pacific Northwest）约3万3000名波音劳工的国际机械师与航空太空工人协会751区13日展开罢工，737MAX和777的组装厂因罢工关闭。

调薪30%优于先前提出的25%提案，那项提案最初取得工会领袖认可，但后来遭基层员工断然拒绝。

员工要求加薪40%，因为十多年来加薪幅度非常小，在消费物价通膨时期，美国这个物价昂贵的地区家庭开销负担过重。