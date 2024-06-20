波音空难受害者家属在美求偿248亿美元 寻求刑事起诉

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿19日电） 波音737 MAX坠机罹难者家属今天请求美国当局对这间航空巨擘处以248亿美元（约新台币8034亿元）罚款，并进行刑事起诉。

波音公司（Boeing）执行长凯尔洪（Dave Calhoun）前一天承认公司安全问题的「严重性」，并向国会小组委员会保证已取得进展。

在国会听证会上，波音737 MAX 8于2018年和2019年坠机事件受害者的家属坐在凯尔洪后方，他们手中拿着受害者照片。

罹难者家属委任律师凯素（Paul Cassell）在致美国司法部的信函中写道：「由于波音的犯行是美国历史上死伤最惨重的企业犯罪，超过240亿美元的罚款上限，于法公允且显然恰当。」

这份长达32页的文件详述寻求赔偿金额的计算方式，说波音应该被处以「罚款上限的247亿8000万美元，若波音将这些资金投入到一个独立的企业监督机构和相关的合规与安全改进计画，其中可能有140亿到220亿美元的罚款可以暂缓执行。」

信中补充表示：「波音的董事会应被要求会见受害者家属。」

受害者家属也认为政府应该立刻「对两起坠机事件发生时，负有相关责任的波音企业高层展开刑事起诉」。

这起案件与2018年和2019年在印尼和衣索比亚发生的空难有关，两起空难共造成346人丧命。波音公司近来频传制造和安全问题后，现正面临更严格的审查。