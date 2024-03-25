波音频出包后 执行长年底离职

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（法新社纽约25日电） 美国飞机制造业巨头波音公司（Boeing）今天宣布，执行长凯尔洪（Dave Calhoun）将在今年底离职。波音近期发生一连串安全事故和制造问题后，正受到更严格的检视。

波音最近出包案例，包括今年1月发生一起差点酿成灾难的事故。当时阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9客机的内嵌式舱门在飞行途中脱落，被迫在机舱开大洞之下迫降，所幸无人严重受伤。

凯尔洪在写给员工的信中表示：「全世界都在盯着我们。我知道我们将挺过这段时期、成为一家更好的公司。」信中还提到，波音的「一切工作要以安全和品质至上」。

美国联邦航空总署（FAA）2月限时波音90天提出解决品管问题的计画，并称波音必须「致力于真正且深刻的改进」。

除了阿拉斯加航空的事件外，波音也因其他几起危险状况而遭受质疑。包括1月一架波音747客机从佛罗里达州起飞后不久发动机起火，以及本月初一架波音777喷射客机从旧金山起飞后不久，因一个轮胎掉脱而紧急降落，轮胎还坠入机场停车场砸坏数辆车。

凯尔洪在员工信中表示：「阿拉斯加航空1282号航班的事故，对波音来说是个分水岭。我们必须带着谦逊，并以完全透明的方式，来持续回应这起事件。」