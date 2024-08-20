波音787空中急坠导致乘客受伤 FAA下令检查驾驶座椅

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（法新社纽约19外电）美国联邦航空总署今天表示，今年3月南美航空集团（LATAM）1架波音787飞机于飞行途中剧烈下坠导致乘客受伤后，已下令检查数百架同型机的驾驶座椅。

波音没有立即回应置评请求。

美国联邦航空总署（FAA）透过声明表示，在获知「机长座椅在未接获指令的情况下向前移动，导致飞机迅速下降」后，已要求检查飞机。

联邦航空总署表示，营运商必须根据适航指令采取必要的改正措施；这项指令影响到158架在美国注册的波音787梦幻客机（Boeing 787 Dreamliner）。 这项措施是为了因应南美航空集团今年3月的一起事故，当时1架从雪梨飞往奥克兰的航班突然剧烈下坠，造成约50名乘客受伤。

航空总署表示，事发后，已收到波音公司通报机长与副驾驶座椅发生另外4起「非指令水平移动」事件。

航空总署表示，其中3起事件是座椅上的开关盖「松动」造成，另外2起事件正在调查中。

航空总署指出，「座椅意外、持续移动」可能导致「意外与突然的飞行控制输入造成飞行中产生混乱，这可能会导致飞机快速下降，并对乘客与机组员造成严重伤害」。

航空总署补充道：「为解决这些产品的不安全状况，美国联邦航空总署正发布适航指令。」