波顿被控持有机密文件 美媒指他将认罪

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿4日电） 美国媒体今天报导，美国前国家安全顾问波顿（John Bolton）打算就一项持有机密文件的罪名认罪。波顿是在第一任川普政府担任国安顾问，但后来公开批评川普。

美国有线电视新闻网（CNN）等媒体指出，这名77岁资深外交官预计26日在马里兰州联邦地方法院出庭时认罪。

川普（Donald Trump）重返白宫后，他的数名政敌面临刑事指控，波顿是其中之一，他遭控传递和持有最高机密的国防情报，去年10月被以18项罪名起诉。

CNN指出，波顿将对一项非法持有敏感国安资讯的重罪认罪，最高可处以60个月有期徒刑，并须缴纳超过200万美元（约新台币6300万元）的罚款。

波顿被控透过电子邮件与两名「未经授权人士」分享机密文件，这两人的身分并未公开，但据信是他的妻子及女儿。

根据司法部的说法，相关文件「揭露了关于未来攻击行动、外国对手、外交政策关系的情报」。

波顿于2018年4月至2019年9月担任川普的国安顾问，日后出版持高度批判态度的着作「事发之室－白宫回忆录」（The Room Where It Happened : A White House Memoir），惹恼川普政府。

波顿经常在电视新闻节目及报刊上，严厉批评他认为不适任总统的川普。川普也多次抨击这名前幕僚，去年1月重返白宫后不久，便撤销了波顿的维安随扈。