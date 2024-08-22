泰国亲军方议员出手打记者 国会将展开调查

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（法新社曼谷22日电） 泰国亲军方的公民力量党（Palang Pracharat Party）议员、前副总理普拉威（Prawit Wongsuwan）被拍到数度出手向一名提问记者的头打去。泰国国会今天表示，将对此事展开调查。

泰国公共电视台（Thai PBS）一位记者16日问及贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）获任命总理一事时，普拉威动粗打这名记者的头部且被拍下。

影片中可以看到，79岁的普拉威在离开大楼时说道：「什么？你问什么？」且一边出手往该位女性记者的头部挥去。 普拉威曾于2000年代初期担任泰国军方首长，也是策划2014年政变推翻贝东塔的姑姑、时任泰国总理盈拉（Yingluck Shinawatra）的军方人士之一。

普拉威后来就在亲军方的政府担任副总理，这个政府一直执政到去年底。

泰国公共电视台正式提出申诉后，泰国国会发表声明称，会调查这起事件。

普拉威若被认定严重违反伦理纪律，恐遭暂停议员职权，甚至会面临终身禁令。

泰国记者协会（Thai Journalists Association）已经发声，谴责普拉威「对记者使用暴力」。

泰国记者协会的声明写道：「泰国记者协会认为他的行径，对于新闻自由和权益构成威胁与骚扰。」

泰国公共电视台主管诺帕多（Noppadol Srihatai）告诉媒体，普拉威的行为「威胁新闻业」。

诺帕多说道：「他被看到伤害一名记者，我们无法接受。作为公共机构，我们必须保护记者的权益，唯有如此，媒体工作在未来才不会受到影响。」

普拉威则宣称，他「没有任何恶意」，且已经向记者道歉。