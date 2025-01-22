泰国当局否认计划立即将48名维吾尔人遣送中国

afp_tickers

2 分钟

（法新社曼谷22日电） 泰国当局今天否认有立即将被关押在移民拘留中心的48名维吾尔人遣返中国的计画。联合国（UN）专家示警，如果他们返回中国，可能会面临酷刑。

中国被控在新疆地区严重侵犯维吾尔人的人权。这些维吾尔人10多年前逃离中国，并一直生活在被遣返的恐惧中。

人权组织表示，泰国政府计划立即将他们遣返，而联合国专家昨天敦促泰国当局「立即停止」可能的遣送行动。

泰国当局则一再否认存在此类计画。

不愿透露姓名的移民局高层官员今天告诉法新社：「这项决定将由国家安全委员会做出，目前为止还没有（将他们送回的）命令。」来自国家安全委员会的官员也告诉法新社「没有命令」。

在此之前，泰国警察总长奇提拉（Kitrat Phanphet）20日表示，「泰国警方和移民局并未收到任何有关遣返的报告」。

当被问及被关押的维吾尔人，中国外交部发言人毛宁表示「不了解具体情况」。她在北京的例行记者会中还说：「我们坚决打击任何形式的非法移民活动，反对任何纵容甚至支持非法移民的行为。」

这48名维吾尔人分别在2013年及2014年被逮捕，目前被关押在泰国各地的移民中心。

联合国专家指出，他们在跨越泰国边界寻求保护时被拘留，据称他们已被单独拘留超过10年，且无法与律师或家人联系。

联合国专家敦促泰国协助这些维吾尔人申请庇护，并取得人道援助。专家表示：「我们认为这些人不应该被遣返回中国…我们担心他们可能会遭遇不可逆转的伤害。」