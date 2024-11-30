泰国暴雨成灾酿9死 逾数以千计人疏散避难

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（法新社曼谷30日电） 泰国官员今天表示，南部地区因暴雨引发洪患，共导致9人死亡、逾1.3万人疏散避难，救援团队出动小艇和水上摩托车救出受困民众。

当地媒体画面显示，居民徒步跨越混浊、水深及胸的积水，汽车则泡在淹水的街道上。

泰国防减灾厅（DDPM）社群媒体脸书（Facebook）粉丝专页发文指出：「遍及泰国南部8个省份的洪患，已波及55万3921户家庭并导致9人丧命，有关单位已紧急动员展开救援。」

泰国防减灾厅也指出，另有超过1.3万人被迫撤离家园，前往设置在学校和寺庙里的临时避难所。

泰国南部沿海宋卡府（Songkhla）居民南帕（Nampa）对泰国公视（Thai PBS）说，她对日益减少的食品供应感到担忧，「我们现在还好，但我不知道我们能在这种情况下撑多久」。

为了避免洪水损毁医疗设施，2间邻近北大年府（Pattani）的医院已暂时休诊。

比邻的马来西亚北部同样暴雨成灾，防灾单位官员表示，本周至少有8万人撤离到临时避难所，至少4人丧命。

泰国气象局（Thai Meteorological Department）警告，泰国南部部分地区直到下周，都可能持续受到「非常强烈降雨」的影响。

泰国政府已派救援队协助受影响的居民，并个别拨款5000万泰铢（约新台币4700万元）抗洪救灾基金给各省分。

泰国总理贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）昨天在社群平台X上表示，当局目标是「尽快恢复正常生活」。