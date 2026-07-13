泰国曼谷酒吧深夜大火 至少27死63伤

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（法新社曼谷13日电） 根据泰国官员、目击者说法以及经法新社核实的影片，曼谷一家酒吧昨天深夜发生大火，造成至少27人死亡、数十人受伤，火势从出入口窜出时，惊慌失措的客人纷纷尖叫奔逃。

法新社记者今天清晨看到Rong Beer Na Lat Phrao酒吧餐厅外的地面摆着多个尸袋，同时有数十名紧急救援人员聚集在现场。

曼谷市长查察（Chadchart Sittipunt）在酒吧外头向媒体表示：「火势迅速蔓延，甚至延烧到天花板。浓烟可能是造成人员死亡的主因。」这家酒吧位于泰国首都曼谷郊区。

他说，火灾造成27人罹难、63人受伤住院，其中22人情况危急，他又说有关当局已展开调查。

查察指出，有多名罹难者是在逃生口附近被发现的，有关当局认为可能有障碍物挡住出口。

寮国观光客库蒂拉特（Kan Kutirat）告诉法新社：「我听到里面有很多人大声尖叫，现场一片混乱。」

他在脸书（Facebook）分享一段经法新社核实的影片，画面显示火势从门口窜出时，酒店客人纷纷跑到街上，其中几个人的衣服还着火。 库蒂拉特说，昨天晚上10时左右，他独自在酒吧喝酒时，他注意到舞台附近有烟冒出。

他说：「我以前从未经历过这样的事。当时的画面还在我脑海里挥之不去。」

他说，他协助将一名女子从酒吧抬出。他在贴文中补充说：「我只能救出一个人。我已经尽力了。我很抱歉。」