泰国王室：住院长公主病情恶化

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（法新社曼谷21日电） 泰国王室今天表示，住院已逾3年的长公主帕差拉吉蒂雅帕病情恶化。现年47岁的她是泰王瓦吉拉隆功的长女，也是他与元配唯一的孩子。

帕差拉吉蒂雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）2022年12月参与军犬训练时突然昏倒，送医治疗后便持续住院至今。

泰国王室先前曾指出，长公主出现严重血液感染，肺部与肾脏功能均需依赖医疗设备及药物维持。

泰国王室宫务处今天发布声明说，长公主因大肠发炎导致腹腔感染，目前有「生命徵象不稳、血压偏低、心律不整及凝血功能异常」等情况。

此外，长公主的肺部与肾脏功能目前仍需仰赖医疗设备及药物维持。

声明还表示，「她的病情持续加剧」，且感染已恶化至难以控制，并波及其他器官。

这位长公主在英国、美国和泰国接受教育，曾在联合国任职，并积极提倡改善女性受刑人的待遇。

她被认为与父亲关系密切，住院前一年才被任命在国王侍卫指挥体系担任高阶职务。

现年73岁的泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）在4段婚姻中有7名子女，他尚未宣布谁是王位继承人，不过按照继承规定，男性享有优先权。