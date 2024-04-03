泰国选委会要求解散前进党 宪法法庭受理申诉案

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（法新社曼谷3日电） 泰国新兴政党前进党主张修改俗称冒犯君主罪的刑法112条，遭宪法法庭判定违宪，要求前进党不准再提修法。选举委员会进一步要求宪法法庭解散前进党，宪法法庭今天受理此案。

泰国去年5月14日举行众议院选举，500个众议员席次中，主打改革理念的新兴政党前进党（Move Forward）拿下151席，成为国会最大党。

泰国有严厉的冒犯君主罪，任何人诽谤、侮辱或威胁国王、王后、王储或摄政王，最高可判处15年有期徒刑。2020年下半年学生运动提出改革王室口号，学生运动后，泰国政府引用这条法律逮捕许多政治异议分子，前进党在竞选时因此提出修改刑法112条主张，受到年轻选民支持。

但前进党这项主张碰触敏感的王室议题，律师提拉育（Theerayut Suwankesorn）向宪法法庭检举前进党和前党魁皮塔（Pita Limjaroenrat）违反宪法49条「无人可以行使权利或自由推翻君主立宪制」的规定，请求宪法法庭要求前进党不再提出修改刑法112条诉求。

宪法法庭今年1月31日宣判，前进党修改刑法112条提议是意图推翻君主立宪制，禁止皮塔和前进党再透过任何方式表达有关修改刑法112条的意见。

宪法法庭当时只针对提拉育的请求，要求前进党不准再提修改刑法112，没有裁定解散前进党。但政党一旦被判定违反宪法49条，选举委员会可以根据政党法第92条，收集证据要求宪法法庭解散该政党。

在宪法法庭宣判后隔日，提拉育就向选委会提出要求解散前进党，选委会5名委员开会后一致认为，前进党有推翻君主立宪制的意图，3月18日向宪法法庭提出申诉案，要求解散前进党，并禁止前进党的高层参政或是成立新政党。

据报导，前进党有15天可以提出抗辩内容。