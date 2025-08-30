The Swiss voice in the world since 1935

泰国防部：与柬埔寨边境安全不受影响

此内容发布于
2 分钟

（法新社曼谷30日电） 泰国国防部今天表示，泰国没有正式政府的状态不会影响到与柬埔寨边界的安全。泰国总理贝东塔昨天遭到宪法法庭解职后，泰国正忙于填补权力真空。

贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）因对泰国与柬埔寨边境纷争的处理不当，昨天遭到宪法法庭裁定「有违道德操守」而予以解职，使得泰国再陷政治动荡。

泰国代理总理普谭（Phumtham Wechayachai）和看守内阁将续任至新政府组成，最快下周产生。泰国临时内阁今天上午召开特别会议确认这项安排，此外未宣布任何新的重大消息。

泰柬两国在冲突后仅达成脆弱的停火协议。但泰国国防部副部长纳塔彭（Natthapon Nakpanich）今天强调，当前政府虽只是代理性质，泰国保卫主权的能力「不受影响」。

他告诉媒体记者：「这不构成问题。陆军司令已就处理特殊情况派定职责。」

现年39岁的贝东塔是泰国前总理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的幺女，她曾是泰国最年轻总理。由9名法官组成的泰国宪法法庭昨天裁定，贝东塔6月与柬埔寨前总理洪森（Hun Sen）通话时违反总理应有的道德标准。这通电话的录音档后来遭泄露到网路上。

泰国宪法法庭同时也裁定，上任约1年的贝东塔内阁解散。

