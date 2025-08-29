泰总理与柬强人通话爆危机 法院将判决是否免职

（法新社曼谷29日电） 泰国宪法法院将于今天判决，是否将处理与柬埔寨边境争端不当而遭停职的泰国总理贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）免职。

贝东塔是争议性富豪、前总理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的女儿，她被控6月与柬埔寨前总理洪森（Hun Sen）的通话时未能坚定捍卫泰国立场，7月被停职，这通电话录音后来外流到网路上。

如果宪法法院如同一年前对前任总理般将她免职，泰国将面临政治危机，因国会中脆弱的执政联盟并无明显继任人选。

泰国宪法法院9名法官今天上午9时30分（台北时间上午10时30分）开始审议，预计下午3时（台北时间下午4时）做出判决。

贝东塔案的风暴中心是她与洪森的通话，他们在电话中讨论了当时两国因边境争议而加剧的紧张局势。洪森曾长期执政，是柬埔寨现任总理洪马内（Hun Manet）的父亲。

贝东塔在电话中称洪森「叔叔」，并将一名泰国军事指挥官称为她的「对手」，此举在军方影响力极大的泰国引发激烈反弹。

泰国保守派议员指控贝东塔对柬埔寨卑躬屈膝、削弱军方地位，她的主要执政伙伴也愤而退出，几乎导致政府垮台。

贝东塔继续掌权，但多名参议员将她告上宪法法院，指控她违反宪法对部会首长所要求的「明显正直」与「道德标准」，应被免职。法院7月1日将她停职。

这位39岁的领导人及所属「为泰党」（Pheu Thai Party）坚称，贝东塔已尽力维护国家利益，且上周已就此案回答法官的问题。

今年7月，泰柬紧张局加剧，爆发两国数十年来最致命的边境军事冲突，超过40人死亡、30万人被迫逃离家园。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）