泽伦斯基下周访美 拟会贺锦丽、川普

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（法新社基辅/华盛顿19日电） 乌克兰总统泽伦斯基下周将在白宫与美国总统拜登、副总统贺锦丽会面。而根据乌克兰总统府，泽伦斯基也计划在下周访美期间，与前美国总统川普见面。

这可能是泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在11月美国大选前最后一次进行这样的访问，而这场选举有可能颠覆华府对乌克兰的政策。

泽伦斯基预料将在9月26日造访白宫期间，与拜登（Joe Biden）、贺锦丽（Kamala Harris）分享终结俄乌战争的「胜利计画」。

白宫表示，泽伦斯基将与拜登、贺锦丽分别会谈。贺锦丽已获民主党提名，将在11月大选中对决力拚重返白宫的川普（Donald Trump）。

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在声明中表示：「总统与副总统将强调他们力挺乌克兰直到战胜的坚定承诺。」

乌克兰总统府今天另表示，泽伦斯基计划在下周访美期间，与「第45任美国总统川普」会面。

贺锦丽已承诺会让美国继续支持乌克兰。但川普曾多次称赞俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），上周与贺锦丽辩论时也拒绝在俄乌战争中选边站，只说希望这场战争停止。

乌克兰政府担心，若川普重掌白宫，美国挺乌承诺可能松动。