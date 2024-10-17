泽伦斯基争取加入 北约态度保留美国称时候未到

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（法新社布鲁塞尔17日综合外电报导）基辅在战场上击退莫斯科的前景黯淡，乌克兰总统泽伦斯基今天前往布鲁塞尔，争取欧洲联盟领袖及北大西洋公约组织成员国防部长支持他的「胜利计画」。

北大西洋公约组织（NATO）32个成员与泽伦斯基为期两天会谈的首日议程结束后，北约秘书长吕特（Mark Rutte）和泽伦斯基将于当地时间晚间6时20分（格林威治标准时间下午4时20分）举行联合记者会。

吕特昨天警告，他并未支持泽伦斯基的「整个计画」。泽伦斯基将乌克兰立即获邀加入北约列为这项计画优先要务，却普遍被认为不切实际。

北约国家已经宣布，乌克兰加入北约之路「不可逆转」。但是美国和德国认为此举将导致北约实质上与拥有核武的俄罗斯处于战争状态，而带头反对。

美国驻北约大使史密斯（Julianne Smith）昨天彻底阐明华府上述立场说：「此刻还不到联盟讨论于短期内发出邀请的时候。」

美国将于11月5日举行总统大选，无论共和党候选人川普或民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）当选，华府立场都不太可能改变。尤其如果川普再度当选，更可能彻底颠覆美国对乌克兰的支持。

内部人士一致认为，美国大选是当前北约会谈中一项显而易见却被避而不谈的议题。正如一名北约外交官所说：「我们处于某种等待模式」。

记者不放弃而继续提出乌克兰入会问题时，吕特重申北约立场说：「我现在无法确切勾勒出这条路会怎么走，但我绝对相信未来乌克兰会加入我们。」

不过，乌克兰的盟友们深知时间的重要性。在乌东顿巴斯（Donbas）地区几乎每天都有领土沦陷的情况下，基辅在战场上的前景黯淡。

另一名北约外交官指出：「这是非常艰困时期，是自从俄罗斯入侵以来最严峻时期。」

北约会籍之外，泽伦斯基的胜利计画还拒绝对任何领土作出让步，并呼吁西方盟友将基辅运用援乌远程武器打击俄罗斯军事目标的限制取消。

根据泽伦斯基说法，已分享给美国、英国、法国、义大利、德国的计画附录，内容包含在乌克兰领土部署一项「非核战略吓阻方案」，以避免未来再遭俄罗斯攻击。

截至目前没有任何一项相关提案获得西方国家公开支持。

吕特强调，对北约而言，当前重点是确保「大量军事援助进入乌克兰」。

第2位北约外交官表示：「我们正努力确保他们能够战胜…确保倘若有一天泽伦斯基和他的团队决定跟俄罗斯讨论如何结束这一切时，他能够处在优势地位去进行。」

对第3位北约官员来说，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）入侵以来遭逢的挫败已让他有足够理由为寻求谈判解决进行辩解，而不是任由战争无限期拖延下去。

这些北约外交官表示，有很多方式可以定义胜利或失败，而蒲亭已经输了，因为他原本的目标是占领基辅、推翻乌克兰政府、迫使泽伦斯基流亡，然后建立魁儡政权。

北约开会前夕，德国总理萧兹（Olaf Scholz）呼吁探索结束俄乌战争的方式，这可能也包括与蒲亭谈判。

但根据一位北约外交官说法，其他人仍担心，除非乌克兰彻底夺胜，否则这么做将招致「灾难」，因为这会让俄罗斯有恃无恐，得寸进尺。

与此同时，眼看俄罗斯猛烈攻击城市和基础设施，乌克兰呼吁西方国家加强援助防空系统，但预期北约在这方面不会有新宣布。

一位外交官说：「若有意外我会感到讶异。」