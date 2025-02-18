泽伦斯基会见艾尔段巩固支持

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（法新社伊斯坦堡18日电） 土耳其总统艾尔段今天在首都安卡拉会见乌克兰总统泽伦斯基。美国、俄罗斯展开会谈之际，基辅寻求巩固支持。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天深夜从阿拉伯联合大公国飞抵安卡拉，在加密通讯软体Telegram发文表示，将与艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）针对乌俄换囚和其他议题进行商讨。

在土耳其总统府举行的会谈于美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）、俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）分别率领代表团在沙乌地阿拉伯首都利雅德开始会谈之后数小时展开，那是自从莫斯科于近3年前侵略乌克兰以来，美、俄首度进行高层会谈。

上一次在去年3月访问土耳其的泽伦斯基，明天也将访问利雅德。

土耳其总统发言人阿尔通（Fahrettin Altun）昨天曾表示，艾尔段和泽伦斯基将商讨两国如何「进一步增进合作」。

北大西洋公约组织（NATO）成员国土耳其寻求与乌、俄维持良好关系，艾尔段更以关键中间人和潜在和平缔造者自诩。

在俄乌战争中，土耳其一方面对乌克兰提供无人机，与此同时又不加入西方制裁俄罗斯。

尽管冲突持续，土耳其和沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国都一直在扮演调和俄、乌的角色。