泽伦斯基出席北约峰会 吁盟国协助强化空防

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（法新社华盛顿9日电） 北大西洋公约组织（NATO）峰会今天在华府登场。由于乌克兰目前亟需防空系统，乌国总统泽伦斯基将在峰会上要求盟友提供更多援助，以对抗俄罗斯的侵略。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）将出席在华府举行的北约第75届峰会。俄罗斯全面入侵乌克兰以来，北约盟友已向乌国提供数百亿美元军援，协助基辅对抗入侵。

乌克兰正积极寻求加入北约，虽获邀加入的可能性很低，但新的防空系统是乌克兰在峰会上能获得的最具体协助。

法新社汇整了乌克兰的防空需求，以及满足这些需求的方式。

●乌克兰亟需何种防空系统

数月来，泽伦斯基多次声称乌国防空系统不足。除了美国、德国和荷兰已提供的系统，基辅还要求至少7套爱国者飞弹系统。

上周末，泽伦斯基肯定盟国提供防空系统之举，但他强调基辅「需要更具体的决定」，以「保护我们的城镇和村庄，并真正打败俄罗斯的恐怖行动」。

当时他还说：「下周，我们将和我们的伙伴一起做出这类决定，筹备作业已在进行中。」

●乌克兰亟需防空系统原因

俄罗斯利用乌克兰空防漏洞，针对平民和基础建设发动毁灭性攻击，同时击退前线的乌国部队。

基辅官员指出，俄罗斯8日对乌国多座城市发射数十枚飞弹，造30多人死亡，基辅一间儿童医院也惨遭波及。

同时俄罗斯也声称近日对3座乌国空军基地发动攻击，导致外界质疑基辅当局如何保护今年稍晚将运抵的F-16机队。

基辅去年的反攻行动缺乏进展。乌克兰当局强调，欠缺空中优势就是前线部队推进能力受限的主因。

提供援助的国际盟友则希望替乌国打造多层次空中防卫系统，包括高、中、低防空系统，以抵御各种威胁。

然而，在激烈冲突中混用西方和苏联时期新旧系统的做法不仅构成重大挑战，且仍有不足之处。

●基辅将获得何种系统

据报美国正考虑额外提供基辅一套爱国者防空系统。爱国者飞弹是唯一有能力击落俄罗斯最先进飞弹的防空系统之一。

美国总统拜登8日在声明中承诺将采取行动，以强化乌国防御系统，并称莫斯科当日的飞弹攻击是「对俄罗斯暴行的可怕提醒」。

美国媒体报导，华府也在商讨是否将最多8套爱国者飞弹从以色列运至乌克兰。

荷兰也在主导一项行动，试图利用各国库存零件来打造爱国者飞弹系统。

针对泽伦斯基请求国际提供爱国者防空系统，德国和罗马尼亚已承诺将再提供一套系统。义大利则表示，将驰援一套先进的SAMP/T防空系统。