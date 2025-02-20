泽伦斯基将会晤川普特使 希望进行建设性合作

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（法新社基辅19日电） 乌克兰总统泽伦斯基和美国总统川普近日隔空掀起骂战。尽管如此，泽伦斯基表示20日将会晤川普任命的俄乌问题特使凯洛格，也期盼与美国进行「建设性」合作。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚透过影片向人民发表谈话。短短数小时前川普（Donald Trump）才在社群媒体上批评他是「独裁者」，这番呼应俄罗斯总统府克里姆林宫（Kremlin）的言论让欧洲和基辅大感震惊。

泽伦斯基在每晚例行发布的谈话影片中指出：「我们预计明天会晤凯洛格（Keith Kellogg）将军。这场会面及我们与美国的合作都要具有建设性，这对我们来说十分重要。」

他说：「要与美国和欧洲共同努力，和平协议才会更加可靠，这也是我们的目标。」

泽伦斯基还称，世上最有权力的人正面临与俄罗斯与和平之间的「选择」，显然是意指川普。

他说：「未来不是属于（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin），而是属于和平。世上每个人，包括手握权力的人，都得在蒲亭或和平之间做出选择，我们应该选择和平。我由衷感谢大家的支持。」

泽伦斯基提到，他「仰赖乌克兰的团结」、「欧洲的团结」，以及「美国的务实主义」。

他还指出，2022年2月乌国遭俄罗斯入侵时，基辅从战争爆发的「第一秒」就渴望战争结束，但他希望达成一项能确保莫斯科当局不会再对乌国发动攻击的和平协议。