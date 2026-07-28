泽伦斯基将访白宫 争取有尊严结束俄乌战争

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（法新社基辅28日电） 乌克兰总统泽伦斯基预定今天前往白宫，与美国总统川普（Donald Trump）会谈，再次争取美国的支持，以对抗俄罗斯，并有尊严地结束战争。

俄罗斯全面入侵乌克兰已逾4年，局势依然紧绷；目前基辅与莫斯科交相展开远程攻击、而华府的外交努力仍然停滞。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）与川普之间关系长期紧张，不过，近日川普对泽伦斯基的态度有所缓和。两人这次华府会晤，预计于美东时间28日上午9时30分。

白宫一名官员24日告诉法新社，两人安排28日在华府见面。这一天也将举行已故参议员葛兰姆（Lindsey Graham）的追悼仪式，葛兰姆长期力挺乌克兰，于本月11日逝世，享寿71岁。

泽伦斯基表示：「我们正准备与美国总统以及其团队会面。」又说希望华府「能继续支持乌克兰，让我们得以有尊严地结束这场战争」。

●川泽关系转缓和

2025年2月，两人在白宫椭圆办公室激烈争论，双方在电视镜头前言辞交锋、情绪高涨。

同年10月两人在华府会谈时，泽伦斯基未能说服川普提供战斧（Tomahawk）巡弋飞弹。

川普曾指责泽伦斯基不知感恩，还说他「在拿第三次世界大战赌一把」。

不过，美国总统最近态度转变，本月稍早两人在土耳其见面时，川普给予鼓励，称泽伦斯基「表现杰出」。

川普同时宣布，有意准许乌克兰生产亟需的爱国者（Patriot）防空飞弹，以对抗俄罗斯的攻击。

上周泽伦斯基会晤川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及库许纳（Jared Kushner），讨论如何「重振」陷入停滞的调解进程。

先前美国居中斡旋莫斯科与基辅之间谈判，因为乌克兰领土划界问题，双方歧见难解。

●美俄关系趋冷

自去年8月川普邀请俄国总统普丁（Vladimir Putin）赴阿拉斯加峰会以来，莫斯科与华府关系近期持续冷淡。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）27日否认正进行空中停火谈判。本月较早时他曾警告，若乌军加强对俄境袭击，只会延长战争。

近来乌克兰多次有效袭击俄国油库及炼油厂，导致俄方出现燃料危机。

俄军则持续大规模空袭，并轰炸敖德萨（Odesa）港口及进出港的船舶，以阻断乌克兰农产品由海运出口。

上周于菲律宾首都马尼拉会谈时，俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）曾就美方提供乌克兰武器一事，向美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）提出警告。

这是两国外长自去年9月以来的首次会面，仅约30分钟。

会后，卢比欧重申华府有意扮演「建设性」角色，以协助结束俄乌战争，但也对莫斯科的提议持保留态度。

川普与普丁最近一次通话是在7月5日。（编译：纪锦玲）