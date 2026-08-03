泽伦斯基将驻美大使免职 乌克兰政府人事又变动

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（法新社基辅3日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天将乌克兰驻美大使斯特法尼希纳（Olga Stefanishyna）免职；自上月基辅展开大幅政府改组后，这项人事变动便已在外界预期之中。

这项人事命令以总统令形式宣布。由于基辅当前正全力向华府施压与游说，希望能争取更多爱国者（Patriot）防空飞弹以抵御俄罗斯密集空袭，此时撤换驻美大使，时机显得敏感。

斯特法尼希纳随后在脸书（Facebook）发文并附上请辞信，强调这项决定是出于「个人因素」，完全是她个人的选择。

她形容派驻华府是她职业生涯中「至高无上的荣誉」，写道：「在华府政治气候对我们渐趋不利之际，我们依然成功争取到更多美制武器，并稳住美国对乌克兰的支持。」

去年7月才被任命为驻美大使的斯特法尼希纳曾任副总理兼司法部长。由于乌克兰在抵抗俄国期间极度仰赖美国的武器供应与情报共享，驻美大使一职对基辅而言可谓举足轻重。

美国总统川普去年回锅后，与泽伦斯基间的关系起起伏伏，一度甚至到剑拔弩张的程度，但近期川普对泽伦斯基的态度已稍微缓和，释出较多正面讯号。

另据乌克兰媒体报导，斯特法尼希纳目前正因涉及不法行为接受乌国反贪腐机构调查，不过目前尚未遭起诉。

泽伦斯基在7月进行连串引发争议的政府改组，目前尚未公布接任驻美大使的人选。