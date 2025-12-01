泽伦斯基盼与川普讨论关键议题 美特使将会俄总统

（法新社巴黎1日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他预计将与美国总统川普讨论「关键议题」。随着美国主导寻求结束俄乌战争的行动加速进行，川普的特使即将前往莫斯科会晤俄罗斯总统普丁。

泽伦斯基今天在巴黎寻求加强欧洲对基辅的支持。与此同时，他的谈判代表在佛罗里达州与美方结束两天会谈，但双方表示部分议题尚未解决。

泽伦斯基在与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）举行的联合记者会上说：「我们预计将与美国总统就相当具挑战性的关键议题进行对话。」

他提到领土、安全保障与乌克兰重建，认为这些是解决进程中最重要的议题。

泽伦斯基说：「领土议题最为棘手。」他又说，安全保障「非常重要」。他还说，欧洲必须参与关于乌克兰重建的讨论。

泽伦斯基表示，俄罗斯近几个月来加强飞弹与无人机攻击，目的是对乌克兰人民施加「不仅是心理上，也是实质上的压力，只是为了击垮乌克兰人」。

这位战时领袖说：「我们也需要确保，俄罗斯本身不会将任何事情视为这场战争的奖赏。」

美国特使魏科夫（Steve Witkoff）在与乌克兰官员会谈后，预计明天将于莫斯科会晤俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）。