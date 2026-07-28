泽伦斯基称与川普进行良好对谈

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（法新社华盛顿29日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天在白宫会晤美国总统川普，称两人进行「良好的会谈」，包括讨论美方授权乌克兰生产爱国者飞弹一事，以及如何重启与俄罗斯的谈判。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）与川普（Donald Trump）在白宫会谈1个多小时。基辅与莫斯科对彼此加强远程攻击行动之际，华府主导旨在终结俄乌战争的外交努力陷入僵局。

泽伦斯基会谈后于社群媒体X平台发文说：「感谢我们一起为保护乌克兰人民性命及推进和平所做的一切。」

他补充说：「（川普）总统和我讨论爱国者拦截飞弹的生产授权，以及若干对乌克兰有帮助的构想。我们也谈到外交，重要的是必须重启外交进程。」

泽伦斯基表示，两国官员将安排进一步讨论，并感谢华府的「坚定支持」。

自川普重返白宫以来，他与泽伦斯基的关系已回暖。川普7月初表示，乌克兰对俄罗斯境内展开打击，可能有助结束俄乌战争。

一名乌克兰高阶官员在美乌元首会谈前告诉法新社，基辅当务之急是取得更多反弹道飞弹供应和重启外交进程。该官员指出：「华府批准采购一套爱国者飞弹（对乌克兰）至关重要，真的非常重要。」

泽伦斯基预计稍晚出席美国共和党籍联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）丧礼。葛兰姆是坚定的乌克兰支持者，他在本月突然过世，享寿71岁。