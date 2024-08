泽伦斯基称俄国须感受一下战争 未提乌军跨境攻俄

afp_tickers

2 分钟

(法新社基辅8日电) 乌克兰部队大举跨越边界打进俄罗斯的行动进入第3天,乌克兰总统泽伦斯基(Volodymyr Zelenskyy)今天表示,俄罗斯必须「感受」侵乌战争的后果,但未直接提及这次攻势。

根据俄罗斯军方的说法,亲乌部队6日上午大举进攻俄罗斯西南部的库斯克州(Kursk),乌方共部署约1000名兵力、超过20辆装甲车和战车。

这次行动显然是俄乌开战以来,乌克兰攻进俄罗斯的最重大攻击。独立分析家称乌军深入俄罗斯最远达10公里。

泽伦斯基今晚演说时表示:「俄罗斯把战争带进我们的土地,应该感受一下自己干了些什么。」

俄罗斯国防部今天表示,俄军「持续摧毁」乌克兰武装部队,并运用空袭、火箭、炮弹试图击退乌军。俄罗斯并称已赶派预备役军人前往当地,阻挠乌军更深入库斯克州的企图。

位于美国的独立机构「战争研究所」(Institute for the Study of War)表示,乌军发起攻击的头两天,攻城掠地,颇有斩获。