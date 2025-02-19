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泽伦斯基称川普活在俄罗斯假资讯世界

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（法新社基辅19日电） 美国总统川普宣称乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的民调支持率只剩下4%。泽伦斯基今天反击说，川普是活在俄罗斯的「假资讯世界」。

泽伦斯基今天在基辅告诉媒体：「很不幸地，我们尊敬的美国人民领袖川普（Donald Trump）总统生活在这个假资讯世界里。」他指控莫斯科当局误导川普。

川普昨天呼吁乌克兰举行总统选举，他说泽伦斯基的民调支持率已经跌到4%。乌克兰目前处于戒严，依法不得举行选举。

泽伦斯基表示，这个数字「来自俄罗斯」。

根据基辅社会学国际研究所（Kyiv International Institute of Sociology）今天公布一项针对1000名民众的电话民调显示，57%受访者信任泽伦斯基，同时也有37%受访者不信任泽伦斯基，其余的受访者则是尚未决定。

川普是在美国和俄罗斯外交官员在沙乌地阿拉伯举行会谈之后，发表这番评论。这是美俄高层外交官员自莫斯科2022年2月全面入侵基辅以来，首度举行会谈，目的在重建美俄双方的关系，并寻求结束俄乌战争的途径。

然而，基辅与其欧洲盟友对于被排除在与俄罗斯的谈判之外感到忧心。

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