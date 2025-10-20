泽伦斯基称普丁比哈玛斯更强大 吁川普加强施压

（法新社华盛顿19日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在美国国家广播公司（NBC）今天播出的专访中，敦促美国总统川普对俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）施加更多压力以结束俄乌战争，还说普丁比哈玛斯（Hamas）更强大。

泽伦斯基在「会晤新闻界」（Meet the Press）节目中被问及，川普在主导加萨停火协议后是否应对普丁更强硬时，他以英语回答：「是的，甚至要更强硬。」

他说：「因为普丁与哈玛斯有相似之处，但比哈玛斯更强大。这是一场规模更大的战争，而他掌握世界第二强的军力。」

他补充说：「这就是为什么需要更多压力。」

这段专访播出前，泽伦斯基刚结束华府之行，此行他未能成功争取到长程战斧飞弹（Tomahawk Missile）的供应。

泽伦斯基在专访中也表示，他应该被纳入川普与普丁计划在匈牙利首都布达佩斯举行的会谈中。

泽伦斯基说：「如果我们真的想要拥有公正且持久的和平，我们需要这场悲剧的双方都在场。是的，他是占领者，但乌克兰正在受苦与战斗。当然，怎么可以有任何与我们有关，却没有我们参与的协议？」

然而，在泽伦斯基专访播出后不久，川普在今天播出的另一段访问中再次表示，他尚未准备好向乌克兰运送武器。

川普在福斯新闻（Fox News）巴帝罗默（Maria Bartiromo）的「周日早晨谈未来」（Sunday Morning Futures）节目上说：「我们必须记住一件事。我们自己也需要这些武器。你知道的，我们不能把所有武器都给乌克兰。」