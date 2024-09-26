泽伦斯基访白宫前 拜登宣布增加军援

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统拜登今天在乌克兰总统泽伦斯基到访白宫前宣布对乌克兰提供逾80亿美元军援，但没有提到华府同意乌军使用美制长程飞弹攻击俄罗斯境内目标。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天将在华府向拜登和副手贺锦丽（Kamala Harris）简报乌克兰的「胜利计画」。外界预期拜登会宣布扩大援乌抗俄。

拜登在声明稿中说：「我今天宣布大幅提高对乌克兰安全援助，以及一系列帮助乌克兰赢得这场战争的额外行动。」

拜登承诺的军援其中55亿美元将赶在美国财政年度结束前，于30日进行授权。

另外24亿美元则会透过「乌克兰安全援助倡议」（Ukraine Security Assistance Initiative），意味相关援助不会立即抵达战场，因为这些弹药必须向国防产业业者或伙伴采购，而不是来自美国军火库存。

拜登也宣布华府将提供基辅远距遥攻精准弹药（Joint Standoff Weapon），以强化乌克兰长程打击能力。

不过，声明中并未提到基辅期盼已久，希望华府点头同意乌军使用美制长程飞弹攻击俄罗斯领土。

泽伦斯基一直强力要求美国同意乌克兰使用美制长程飞弹攻击俄罗斯境内目标，但拜登迄今拒绝同意。

莫斯科已对此类行动提出严重警告。俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）昨天透露更新核理论（nuclear doctrine）计画，表示将允许莫斯科动用核武回应大规模空中攻击。

基辅当局一直以来仰赖美国作为主要军事援助国。

然而，11月5日美国总统大选结果仍在未定之天。其中，前总统川普过去曾对华府提供基辅数十亿美元军援提出质疑，意味美国对乌克兰的援助未来恐有变数。