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泽伦斯基访美前 俄称不参加第2届乌克兰和平峰会

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（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯当局今天宣布，不会派遣代表参加11月可能举行的第2届乌克兰和平峰会。乌国总统泽伦斯基先前表示，这次他将邀请莫斯科代表与会。 法新社报导，莫斯科在泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月26日访问美国之前拒绝了这项邀请。泽伦斯基除将出席联合国安全理事会（U.N. Security Council）与联合国大会的会议，还将分别会晤美国总统拜登（Joe Biden）及代表民主党参选下任总统的现任副总统贺锦丽（Kamala Harris），并提出他的和平提议。

俄国外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天发布声明表示，乌克兰和平峰会「只会重提相同的目标：推动不可行的『泽伦斯基方案』作为化解冲突的唯一基础，获得世界多数国家的支持，并向俄罗斯发出投降的最后通牒。」

「我们将不会参加这种『峰会』。」

莫斯科重申，他们早就准备好讨论「严肃的提议」，即必须考虑总统蒲亭（Vladimir Putin）6月提出、由「地缘政治现实」构成的实际情况。

蒲亭6月时曾表示，只要乌克兰同意放弃莫斯科声称拥有的4个乌国地区，俄罗斯就会同意和谈。

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