泽伦斯基谈战后安全保障 估数千西方兵力参与

（法新社乌克兰乌日霍罗德5日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天说，在与俄罗斯达成结束战争的和平协议后，西方国家可能部署「数千名」部队作为乌克兰战后安全保障的一部分。

他在乌克兰西部与欧盟理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）共同举行的记者会上表示：「人数绝对不会是个位数，而是数以千计。这是事实，但现在谈这个问题还有点早。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天在一场集合乌克兰盟友的峰会后表示，已有26个国家承诺将为乌克兰提供战后安全保障，内容包括建立一支陆海空国际部队。

不过，克里姆林宫（Kremlin）发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）断然拒绝西方国家为基辅提供安全保障的想法。

他向俄罗斯国家通讯社「俄罗斯新闻社」（Ria Novosti）表示：「外国，尤其是欧洲和美国的军队能为乌克兰提供并保障安全吗？绝对不可能，他们做不到。这种对乌克兰的安全保障，俄罗斯是无法接受的。」

