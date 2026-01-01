泽伦斯基：乌俄距离和平仅差10% 但关键问题仍未解

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅31日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，乌克兰距离与俄罗斯达成和平协议仅剩下「10%」，但他警告，最关键的问题仍未获得解决，且任何协议都不应让莫斯科得利。

泽伦斯基在新年前夕演说时表示，乌克兰希望结束战争，但不会「不惜任何代价」，强调任何协议都需要强而有力的安全保障，以防俄罗斯再次入侵。

泽伦斯基在Telegram发布的演说中指出：「和平协议已经完成了90%，剩下的10%却不仅只是数字上的差距。」

他说：「剩下的10%将决定和平的命运，以及乌克兰和欧洲的未来。」

美国一直试图在莫斯科与基辅双方的意见基础上促成和平协议，但在战后领土安排这个关键问题上，始终未能取得突破。

俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）要求在协议中取得对乌东顿巴斯（Donbas）地区的全面控制权，但泽伦斯基不相信乌克兰即使从顿巴斯撤军，俄罗斯会就此罢手。

他说：「当『退出顿巴斯，一切就会结束』这样的话从俄文翻译成乌克兰文、英文、德文、法文，事实上，翻成世界上任何一种语言，听起来同样是欺骗。」（编译：徐睿承）