泽伦斯基：俄军损失惨重 战争主导权不在普丁手中

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社华盛顿28日电） 根据美国福斯新闻今天播出的专访，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）说，俄军损失惨重，这场战争主导权不在俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）手中。

泽伦斯基前往华府会晤美国总统川普，并出席参议员葛兰姆（Lindsey Graham）葬礼，葛兰姆生前支持乌克兰。泽伦斯基访美期间说：「现在普丁每月折损3万名士兵…损失惨重，但他不愿停止这场战争。因此现在主导权不在普丁手中。」

泽伦斯基也与美国多位参议员见面，谈及针对俄罗斯能源收入祭出广泛制裁。参议院之后以压倒性票数通过相关法案。

泽伦斯基接受福斯新闻（Fox News）主持人尚汉尼提（Sean Hannity）专访时谈到终结战争的希望。

他说：「我们希望结束这场战争。我们一直都想…川普总统希望这样，欧洲各国也希望…但普丁不愿意。」

泽伦斯基也说，他与川普会面时，双方讨论美国授权乌克兰共同生产爱国者（Patriot）防空系统一事，这对抵御俄罗斯致命空袭至关重要。

川普本月稍早在土耳其举行的北大西洋公约组织（NATO）峰会期间表示，乌克兰将获得生产爱国者拦截飞弹的许可。

泽伦斯基告诉尚汉尼提：「我们是在（土耳其首都）安卡拉（Ankara）开始推动让乌克兰获得爱国者生产授权。」

他接着说：「我们今天与川普总统有良好的会谈。他同意将授予我方许可，之后我与美国实力雄厚的军事企业代表会谈。我希望我们将共同生产。」