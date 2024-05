泽伦斯基:俄军料在乌克兰东北加紧进攻 乌防空武器仅够1/4

(法新社基辅17日电) 乌克兰总统泽伦斯基今天接受法新社访问时说,他预料俄罗斯军队在乌克兰东北部加紧进攻,但基辅目前只握有守住前线所需防空武器的1/4。

俄罗斯上周开始在乌克兰东北部哈尔科夫州(Kharkiv)发动新一波攻势。根据来自华盛顿战争研究所(Institute for the Study of War)的资料计算,俄军本月9至15日间已夺下278平方公里土地,创2022年底以来最大进展。

泽伦斯基(Volodymyr Zelenskyy)从基辅接受独家访问时表示,俄军在乌克兰东北部国界沿线顺利推进5至10公里,「我不会说这是一大成功,但我们必须清醒看待,并了解到他们正在深入我们的领土」。

他还示警,哈尔科夫州的情势已获「控制」,但「并未稳定」,「今日我们(只)有约25%的保卫乌克兰所需(武器),我是指防空部分」。