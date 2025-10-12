泽伦斯基：比照中东停火模式 盼川普调停俄乌战争

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅11日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天与美国总统川普通话时表示，希望川普能以斡旋中东停火模式来调停俄乌战争，为乌克兰带来和平。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）强调，如果川普能够止息一场战争，那么其他战争也能结束。

俄罗斯昨天对乌克兰能源基础设施发动大规模攻击，导致基辅（Kyiv）和其他9区一些地方都停电。泽伦斯基今天打电话给川普。

泽伦斯基在社群平台脸书（Facebook）表示：「我与川普通电话，这是一次非常正面且具建设性的对话。」他并祝贺川普「杰出地」推动中东停火计画。

他又说：「如果某地区的战争可以终结，那么其他地区战争肯定也能够止息，包括俄罗斯的战争。」他呼吁川普对克里姆林宫施加压力，以展开乌俄战争和平谈判。

川普与泽伦斯基2月在白宫见面时发生口角，目前双方关系明显回温。川普最近对莫斯科态度愈来愈强硬，同时也对乌克兰展现同理心。

9月间，川普在自家社群网站「真实社群」(Truth Social)上写道，基辅应在欧洲和北大西洋公约组织（NATO）协助下，试图「夺回」所有被占领的土地。

美国第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）昨天表示，在她与俄总统蒲亭建立特殊沟通管道下，已确保遭俄绑架的乌克兰儿童能获释。

乌克兰官员表示，俄罗斯今天对乌克兰南部敖德萨（Odesa）地区发动攻击，导致至少5人丧生，也造成部分地区停电。（编译：纪锦玲）