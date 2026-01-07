泽伦斯基：美乌团队聚焦核电厂与领土等棘手议题

（法新社巴黎7日电） 乌克兰总统泽伦斯基表示，在欧洲主导的谈判取得突破后，华府与基辅团队今天在巴黎预期将针对和谈中「最棘手的议题」进行磋商，其中包括领土主权等问题。

尽管近期国际局势因委内瑞拉变局，以及美国总统川普觊觎格陵兰而升高紧张，欧洲各国领袖与美国特使昨天仍宣布，已就基辅的关键安全保障达成协议，寻求在乌克兰问题上展现团结阵线。

为结束这场由俄罗斯入侵乌克兰引发、持续近4年的俄乌战争，美方派出特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿库许纳（Jared Kushner）代表华府出席谈判。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基辅与华府团队将巴黎谈判的第2天重点，放在俄军占领下的扎波罗热（Zaporizhzhia）核电厂命运，以及乌东领土的控制权。

泽伦斯基在脸书（Facebook）发文表示：「我们将与美国总统特使进行另一轮会谈，这将会是2天内的第3场会议。双方将讨论结束战争基本架构中最棘手的议题，也就是涉及扎波罗热核电厂与领土相关的问题。」

泽伦斯基也强调，西方盟友向莫斯科施压至关重要。他说：「和平必须是有尊严的。这取决于合作伙伴，取决于他们是否能确保俄罗斯真正做好结束战争的准备。」

泽伦斯基新任幕僚长、前情报首长布达诺夫（Kyrylo Budanov）今天表示，「已经有了具体成果」。不过，他说「并非所有资讯都能公开」。

欧洲外交消息来源指出，法国、德国与英国代表参与今天在巴黎举行的最新对话，义大利与土耳其部分代表也出席。