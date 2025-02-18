泽伦斯基：美国意欲取悦蒲亭

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（法新社柏林17日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天播出的访问中表示，美国试图在乌克兰议题的谈判中「取悦」莫斯科。他也警告，欧洲在军事方面处于弱势。

对于美国官员向俄罗斯所说的安抚性言论，泽伦斯基说：「美国目前所言极有利于（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）…因为他们想取悦他。」

泽伦斯基本月15日在慕尼黑接受访问，根据德国第一电视台（ARD）提供的翻译，他说：「他们希望尽快会面并快速取得胜利。但他们想要的所谓『只是停火』，并非胜利。」 美国总统川普上周宣布，他与蒲亭就迅速结束俄乌战争的程序直接对话，震惊美国的盟友。

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）似乎也排除乌克兰加入北约或收复2014年以来所失领土的可能性。

泽伦斯基谈到未来任何协议的轮廓时表示，「我们不会为博取赞扬而签署任何协议」，并强调「我们国家子孙后代的命运」岌岌可危。

他拒绝割让俄罗斯占领的乌克兰土地，坚称「我们将全部收回」。

泽伦斯基警告，如果欧洲不能依赖美国的安全保护伞，将处于弱势。

他说，尽管近年欧洲「战备程度有所提高」，但「从兵力、作战部队数量、舰队、空军、无人机等方面来看…老实说我认为欧洲如今很虚弱」。

泽伦斯基表示，乌克兰过去3年变得更加坚韧，「蒲亭无法以他想要的方式占领我们」。

即便如此，泽伦斯基提醒，「没有美国支持，乌克兰肯定不会赢得胜利」。

赫格塞斯上周在布鲁塞尔一场会议上，断然拒绝美国派兵至乌克兰的可能性。

当被问及是否愿为达成协议而放弃总统职位时，泽伦斯基说：「为求和平，我愿意做任何事。」

他说：「如果明天乌克兰被接纳加入欧盟和北大西洋公约组织（NATO），如果俄罗斯撤军，我们得到安全保障，就不再需要我了。」