洛杉矶仓库大火难扑灭 市府宣布进入紧急状态

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（法新社洛杉矶20日电） 美国洛杉矶今天进入紧急状态，当地一场仓库大火已延烧数日、难以扑灭，现场冒出阵阵刺鼻黑烟，消防员正陷入苦战。

美国第2大城洛杉矶市长巴斯（Karen Bass）在声明中表示：「这是一起重大且跨多个辖区的事件。」这项宣布将「确保市府能获得所需的资源」。

官员表示， 一座占地约4万6400平方公尺的冷冻食品仓库17日下午发生火灾，由于现场泡沫隔热材起火、疑似氨气外泄及太阳能板熔化，导致灭火难度大幅增加。

洛杉矶消防局在脸书（Facebook）发文表示：「烟味已蔓延至全市大部分地区，我们建议所有民众尽可能待在室内，减少与户外空气的接触。」

虽然火势已被控制在仓库内，但现场依旧持续闷烧，并不断释出阵阵刺鼻的塑胶燃烧味。

火灾发生之初，当局便已警告洛杉矶以东、拥有多元族群社区波艾尔高地（Boyle Heights）的仓库周边居民，务必在原地避难、紧闭门窗，避免吸入户外的脏空气。 针对无处可躲避浓烟的居民，当局已启用24小时全天候救济安置中心。

但消防官员此后已解除相关指令，并表示烟雾并无毒性，也与一般建筑火灾产生的烟雾无差异。

空气品质主管机关已向受影响地区发布警告，呼吁民众避免进行户外活动。