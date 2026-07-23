派拉蒙并华纳获欧盟有条件批准 在美仍面临司法挑战

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（法新社布鲁塞尔22日电） 欧洲联盟（EU）今天有条件批准派拉蒙天舞（Paramount Skydance）以1100亿美元并购华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）交易案。 外界忧心这起并购案将影响欧洲的电影发行市场。欧盟表示，派拉蒙必须终结该公司在联合国际影业（United International Pictures）的持股。联合国际影业是派拉蒙与环球影业（Universal）在欧洲经济区（European Economic Area，EEA）的合资公司。

欧洲监管机构在声明中表示，未来10年内，派拉蒙不得直接或间接与环球影业达成任何在欧洲经济区联合共同发行电影的协议或共识。

欧盟指出，这起并购案对欧洲电影制片的影响不致令人忧心，因为欧洲仍有足够的竞争者，包括迪士尼（Disney）、亚马逊米高梅（Amazon MGM）等美国片厂，以及欧洲本地制片业者。

欧盟表示：「这些承诺完全解决欧盟执委会点出的竞争疑虑，因为它们确保合并后实体的电影不会与环球影业或迪士尼的电影联合发行。」

尽管欧盟已经有条件批准，但派拉蒙并华纳案目前在美国仍遇阻，加州一名联邦法官本周下令相关公司暂停推动合并程序。