浪人47导演涉诈Netflix逾3.6亿 遭判刑30个月

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（法新社纽约29日电） 好莱坞导演卡尔林区（Carl Rinsch）因执导2013年电影「浪人47」（47 Ronin）闻名。他被控诈骗影音串流巨头Netflix逾千万美元，今天遭判处30个月监禁。

卡尔林区被控滥用影音串流平台于2020年支付的1100万美元（约新台币3.6亿元），这笔资金原本是用于制作一部名为「白马」（White Horse，暂译）的科幻影集。

纽约南区联邦检察官克雷顿（Jay Clayton）在声明中指出：「卡尔林区并未将这笔钱用于制作影集，反而买进高度投机性的股票期权与加密货币进行风险投资，并花费数百万美元为自己采购奢侈品。」

据称卡尔林区采购的物品，包括奢华服饰、家具、1辆红色法拉利，以及5辆劳斯莱斯。

除被判处监禁外，48岁的卡尔林区还被勒令缴回1100万美元犯罪所得。

他的委任律师曾向承审法官请求从宽处理，声称资金滥用是发生在他的职业生涯承受「巨大压力」期间，以及一段「极具争议的离婚」过程中。

尽管检方并未提及Netflix，但先前有报导称卡尔林区曾与Netflix就一部计画中的影集发生争执，剧集最初名为「白马」，后更名为「征服」（Conquest，暂译）。

起诉书称，剧集原本聚焦于一名科学家，他创造一群强大的复制人，「他们被放逐到巴西一座城市的封闭区域，复制人在围墙内开始开发先进技术，并与人类和彼此发生冲突」。

卡尔林区因执导由基努李维（Keanu Reeves）主演的奇幻动作电影「浪人47」，开启他剧情片导演生涯。

卡尔林区遭判刑之前，基努李维曾致函法官，为他昔日的导演请求「宽大与仁慈」，称他是一位「杰出的艺术家」，只是往往有「自我毁灭」的倾向。