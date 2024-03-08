海地动荡主要港口关闭 美促政治改革因应乱局

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（法新社太子港7日电） 海地混乱的帮派暴力迫使主要港口关闭，美国敦促尚未回国坐镇的海地总理实施「急迫」的政治改革，以因应动荡局面。

海地政府将涵盖首都的西部地区紧急状态延长1个月。本周稍早，从两所监狱逃出的囚犯扩增帮派势力，加强对全国大部分地区的控制。

海地首都太子港（Port-au-Prince）唯一的港口营运商「加勒比海港口服务公司」（Caribbean Port Services）以「恶意破坏与恣意毁坏行为」为由，宣布停止所有服务。

美国官员指出，国务卿布林肯（Antony Blinken）与海地总理亨利（Ariel Henry）谈话，要求实现「急迫」的政治过渡。

美国国务院西半球事务局助理国务卿尼柯尔斯（Brian Nichols）表示，布林肯与亨利谈论有关「加速转型至更广泛、更具包容性政府的迫切性」。

帮派分子昨晚再度以警方为攻击目标，对首都郊区的警察总部放火。海地警察工会「全国警察联盟」（Synapoha）指出，有几部警车也遭帮派分子损坏，警察在遇袭前已先逃离。

犯罪集团上周趁总理出国之际持续发动攻击，首先攻击2所监狱导致大部分囚犯逃脱。

全国警察联盟表示，有10所警察局已遭毁坏，估计至少1万5000人逃离太子港受创最严重的地区。

联合国安全理事会昨天在纽约集会，研商海地的「危急」局面。

绰号「烤肉」（Barbecue）、海地势力庞大的帮派首脑谢里齐耶（Jimmy Cherizier）已警告，除非亨利下台，否则将发生内战和大规模流血事件。

自前海地总统摩依士（Jovenel Moise）2021年遭暗杀以来即掌权的亨利原本2月要辞职，但又转与反对党达成协议分享权力直到新选举举行为止。

海地爆发最新一波骚乱时，总理亨利人在肯亚访问，协商联合国支持的跨国警力部署任务，以稳定国内局势。

亨利尚未对动荡加剧发表评论，由于海地主要机场受到帮派暴力波及，导致他无法安全返国，他5日获证实降落在美国自治领地波多黎各。

美国敦促亨利举行公正的选举，但补充说这不是在要求他下台，而总理辞职是帮派的主要诉求。

海地自2016年以来未举行过选举，总统职位至今悬缺。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）