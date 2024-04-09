海地各界领袖协议组过渡委员会 为总统选举铺路

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（法新社海地太子港8日电） 法新社今天报导，海地各界领袖已达成协议，将成立临时政府，以带领海地走出帮派所引发的乱局，但这项协议须先获得即将下台的政府批准。

过渡委员会成员昨晚已将相关计画提交加勒比海共同体（CARICOM）。

根据协议，这个9人委员会包括具投票权的7人及观察员两人，他们代表政党、私人企业和民间社会，将在2026年初前为总统选举铺路。

根据法新社今天所见协议内容，过渡委员会的职权「将于2026年2月7日结束」。

海地新当局将代行总理亨利（Ariel Henry）职务。在海地陷入致命帮派暴力乱局后，亨利已于3月11日宣布请辞，即将卸任。

一名政治官员表示，这项协议已于昨晚提交加勒比海共同体。在海地近期危机中各界谈判过程里，加勒比海共同体发挥了重要作用。

最后一步就等即将下台的亨利政府正式批准，接受此协议。

协议内容指出，过渡委员会的第一个任务是选出总理，这位总理与这个有9人的委员会合作，届时将成立临时政府，负责领导国家，直到「民主、自由和具公信力的选举」能举行为止。

过渡委员会成员或临时政府人员都不得在2026年竞选。

海地多年来政治不稳定、犯罪猖獗，自2016年以来就不曾举行选举。（译者：纪锦玲）